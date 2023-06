Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Drei Verletzte bei Auffahrunfall

Gummersbach (ots)

Auf der Westtangente kam es am Freitagvormittag (30. Juni) nach einem Auffahrunfall zu erheblichen Verkehrsbehinderungen; drei Personen mussten mit leichten Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden.

Gegen 11.05 Uhr war ein 82-jähriger BMW-Fahrer aus Wiehl auf der Westtangente in Richtung Wiehl unterwegs. An der Einmündung mit der Rospestraße standen zu diesem Zeitpunkt mehrere Fahrzeuge vor der Rotlicht anzeigenden Ampel. Der BMW-Fahrer erkannte die Situation zu spät und versuchte noch nach links auszuweichen. Dies gelang ihm allerdings nicht ganz, sodass er am linken Fahrzeugheck eines Mercedes vorbeischrammte, in dem eine 65-Jährige aus Wiehl saß. Wenig später krachte der BMW in das Heck eines weiteren Mercedes, der mit einem 72 und 73 Jahre alten Ehepaar aus Gummersbach besetzt war. Ihr Mercedes wurde durch die Wucht des Aufpralls noch gegen ein davorstehendes Taxi geschoben wurde. Herumfliegende Fahrzeugteile beschädigten zudem einen auf dem Linksabbiegerfahrstreifen wartenden PKW. Die Mercedes-Fahrerin aus Wiehl sowie das Gummersbacher Ehepaar erlitten jeweils leichte Verletzungen; sie kamen zur ambulanten Behandlung in das Gummersbacher Krankenhaus. Bis zum Abtransport der zum Teil nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge kam es im Bereich der Westtangente bis etwa 12.20 Uhr zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

