POL-GM: Pedelecfahrer gestürzt - Polizei sucht Autofahrer

Engelskirchen (ots) - In ein Lebensmittelgeschäft an der Straße "An der Post" sind Unbekannte in der Nacht zu Montag (2./3. Juli) eingebrochen. Gegen 03.35 Uhr stellte eine Zeugin fest, dass Einbrecher die Eingangstür des Geschäfts aufgebrochen hatten. Anschließend öffneten sie die Kasse und durchsuchten mehrere Schränke. Ob die Kriminellen dabei Beute machten, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung nicht ...

