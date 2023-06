Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Pedelecfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 21.6.2023, 19.10 Uhr kam es auf der Neißer Straße in Beckum zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Ein Zwölfjähriger fuhr mit seinem Fahrrad von einem Parkplatz auf die Straße. Durch einen geparkten Pkw kam es dort zu einer Sichtbehinderung. Als der Beckumer weiter auf die Straße fuhr, stieß er mit dem Vorderrad gegen das Hinterrad des Pedelecs einer 47-Jährigen. Diese verlor das Gleichgewicht und stürzte einige Meter weiter. Hierbei zog sich die Beckumerin schwere Verletzungen zu. Der Schüler stürzte ebenfalls und verletzte sich leicht. Ein auf dem Gepäcksträger des Zwölfjährigen sitzender Beckumer, neun Jahre alt, blieb unverletzt. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus.

