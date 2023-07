POL-GM: Bagger von Autobahnbaustelle gestohlen

Waldbröl (ots) - Am Rathaus an der Nümbrechter Straße hat ein Unbekannter am frühen Montagmorgen (3. Juli) eine Scheibe eingeschlagen. Gegen 04.30 Uhr war eine Anwohnerin von einem Scheibenklirren aufgeschreckt worden. Sie konnte erkennen, wie ein etwa 180 cm großer Mann im Alter von etwa 25 Jahren auf der Rückseite des Rathauses eine Scheibe am Bürgerbüro einschlug. Durch das Loch kletterte er in das Rathaus, ...

mehr