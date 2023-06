Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - tragischer Unfall bei dem ein 32-Jähriger verstarb

Twist (ots)

Gestern Abend gegen 17.30 Uhr begaben sich mehrere Personen in den See Blaue Lagune am Campingplatz in Neuringe. In der Mitte des Sees beobachteten Zeugen, wie eine der Personen sich augenscheinlich nicht mehr über Wasser halten kann und unterging. Sie alarmierten die Rettungskräfte. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus, um den jungen Mann zu finden. Dabei wurde neben der Tauchergruppe auch ein Tauchroboter eingesetzt. Leider konnte der 32-Jährige gegen 21.50 Uhr nur noch leblos aus dem See geborgen werden.

