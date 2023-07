Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 18.07.2023

Eschwege (ots)

Kennzeichen geklaut und anschließend getankt, ohne zu bezahlen; Polizei sucht Zeugen

In der Kanalstraße in Eltmannshausen haben Unbekannte die beiden amtlichen Kennzeichen ESW-Y 181 (Wert: 50 EUR) von einem auf der Straße geparkten grauen Suzuki Alto geklaut. Der Diebstahl ereignete sich am Montag zwischen 19.00 Uhr und 20.30 Uhr. In der Folge begingen die mutmaßlichen Diebe dann gegen 20.50 Uhr einen Tankbetrug in Ronshausen (Lkr. HEF/Rotenburg), wo die geklauten Kennzeichen an einem Opel Vectra verwendet wurden. Auch hier konnten die Täter unerkannt entkommen. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Gartentor geklaut; Polizei sucht Zeugen

Zur Anzeige gebracht wurde der Diebstahl eines Holzeingangstores (Wert 25 EUR) in Eltmannshausen. Unbekannte haben demnach in der Straße Kirchberg besagtes Tor aus einer Grundstücksumzäunung entwendet. Ereignet hat sich der Diebstahl am Sonntag zwischen 13.00 Uhr und Montag 18.43 Uhr. Hinweise unter 05651/925-0 an die Polizei in Eschwege.

Brandstiftung; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben am Montagabend, etwa gegen 17.45 Uhr, bei einem derzeit unbewohnten Einfamilienhaus im Plesseweg in Wanfried die Glasfassung der Hauseingangstür mittels Pflasterstein eingeworfen. Anschließend warfen die Täter noch einen Brandsatz, evtl. einen Feuerwerkskörper, ins Innere des Hauses, wodurch es zu einem Rußschaden an Wänden und Treppenhaus kam. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Die Kripo in Eschwege hat Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und bittet um Hinweise unter 05651/925-0.

Verstoß gegen das Waffengesetz

Einen Polizeieinsatz ausgelöst hat am Montagabend auch ein 29-jähriger Mann aus Wanfried, der kurz vor Mitternacht in seiner Wohnung Platzpatronen verschossen hatte. Anwohner hatten den Vorfall der Polizei gemeldet, die den 29-Jährigen dann in seiner Wohnung in angetrunkenen Zustand antrafen. Die Beamten stellten im Rahmen der Sachverhaltsklärung u.a. eine Gasdruckpistole sicher und leiteten aufgrund des Vorfalls Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

Lkw streift geparktes Auto; Schaden 1500 Euro

Ein in der Straße "Brühl" am Fahrbahnrand geparkter Pkw ist am Montagmittag von einem Lkw gestreift und dadurch beschädigt worden. Laut Unfallbericht befuhr gegen 13.00 Uhr ein 35-Jähriger aus Edermünde mit einem Lkw samt Anhänger die Straße "Brühl" in Richtung Neustadt, wobei er den Pkw dann im Vorbeifahren aus Unachtsamkeit beschädigte. Der Lkw mit Anhänger ist bei dem Vorfall augenscheinlich unbeschädigt geblieben, der Pkw wurde auf der linken Fahrzeugseite mit 1500 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall im Begegnungsverkehr; Schaden 5500 Euro

Am gestrigen Montagmorgen um 10.11 Uhr befuhr ein 43-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau die Sälzerstraße aus Richtung Landgrafenstraße kommend, in Richtung Friedensstraße. Ihm entgegen kam eine ebenfalls aus Hessisch Lichtenau stammende 84-jährige Autofahrerin. Verunsichert durch einen anderen Pkw, der aus der Himmelsbergstraße kommend auf den Einmündungsbereich zufuhr aber nicht in das Unfallgeschehen involviert wurde, zog die 84-Jährige ihr Fahrzeug ein Stück nach links, so dass die Seniorin in der Folge mit dem Wagen des 43-Jährigen in einem Kurvenbereich kollidierte. Das Auto der Seniorin war anschließend nicht mehr fahrbereit, der entstandene Schaden wird hier mit 1500 Euro angegeben. Ein Schaden von 4000 Euro entfällt auf das Auto des 43-Jährigen.

Sachbeschädigung an Straßenschild; Polizei sucht Zeugen

Wie jetzt bekannt wurde, ist in der Sälzerstraße in Hessisch Lichtenau/Ecke Gustav-Siegel-Straße ein kombiniertes Straßenschild/Einbahnstraße mutwillig abgeknickt und dadurch einen Schaden von 150 Euro verursacht worden. Der Vorfall ereignete sich offenbar in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 04.00 Uhr. Zeugen hatten noch eine Personengruppe, vmtl. Jugendliche, in dem Bereich akustisch wahrgenommen und auch einen lauten Knall gehört, der auf die Beschädigung zurückzuführen sein könnte. Die Polizei in Hessisch Lichtenau ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um weitere Hinweise unter 05602/9393-0.

