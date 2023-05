Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Am Bahnhof geraucht: Kontrolle bringt Vielzahl gestohlener Handys zum Vorschein

Berlin - Charlottenburg-Wilmersdorf (ots)

Die Bundespolizei nahm am Dienstagabend zwei Männer vorläufig fest, die mehrere gestohlene Mobiltelefone bei sich hatten.

Gegen 21:00 Uhr kontrollierte eine Bundespolizeistreife einen Mann, weil er auf dem Bahnhof Zoologischer Garten rauchte. Da er sich nicht ausweisen konnte, durchsuchten sie zur Identitätsfeststellung den Rucksack des 27-jährigen Marokkaners und fanden dort 20 hochwertige Mobiltelefone verschiedener Hersteller. Zwölf davon waren nach einem Einbruchsdiebstahl am 17. Mai 2023 in ein Elektronikgeschäft in Nordrhein-Westfalen bereits zur Fahndung ausgeschrieben. Daraufhin wurde auch der Begleiter des Mannes, ein 25-jähriger Marokkaner, kontrolliert, der ebenfalls ein gestohlenes Telefon aus dem Einbruch bei sich hatte.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls gegen beide Männer ein, stellte die Mobiltelefone sicher und nahm DNA-Proben. Gegen die Männer besteht eine Anordnung zur Abschiebung, so dass auch wegen des unerlaubten Aufenthaltes im Bundesgebiet ermittelt wird. Der 27-Jährige ist wegen Eigentumsdelikten, der 25-Jährige wegen Diebstahls, Hehlerei, Hausfriedensbruch und Betäubungsmitteldelikten bereits polizeilich bekannt.

Auf Entscheidung der zuständigen Behörde kamen beide Männer nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß.

