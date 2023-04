Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unverschlossenes Auto durchwühlt

Kaiserslautern (ots)

Zum Glück "nicht viel zu holen" war in einem Pkw in der Fichtenstraße. Der Opel Astra wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag von unbekannten Tätern durchwühlt. Die Diebe nahmen Kleingeld mit, das sie im Wageninneren fanden.

Die Täter hatten dabei leichtes Spiel, denn das Fahrzeug war über Nacht unverschlossen am Straßenrand abgestellt. Unbekannte waren darauf aufmerksam geworden und hatten den Innenraum nach "Brauchbarem" abgesucht. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, die um geparkte Autos "herumschleichen", werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden.

In diesem Zusammenhang noch einmal unser Appell: Bitte schließen Sie Ihr Auto immer ab! - Egal, ob es direkt vor Ihrer Haustür steht, und egal, wie lange Sie weg sind!

Diebe können mit nur einem Handgriff testen, ob der Wagen verschlossen ist. Und bei offenen Türen schlagen sie in Sekundenschnelle zu. Alles, was dann im Auto herumliegt, kann für die Täter interessant sein.

Ganz egal, was gestohlen wurde: Die Versicherung ersetzt in solchen Fällen in der Regel den Schaden nicht. |cri

