Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Lamspringe

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth / Lamspringe:

Am 21.07.23, gegen 13:00 Uhr parken zwei Pkw nebeneinander an der Landbäckerei in der Hindenburgstraße in Lamspringe. Ein Pkw, ein dunkler BMW älteren Baujahrs, besetzt mit einer älteren Dame auf dem Fahrersitz, wartet offensichtlich auf eine männliche ältere Person, welche dann auf dem Beifahrersitz platz nimmt. Hierbei scheint er die Tür soweit geöffnet zu haben, dass die Beifahrertür gegen den linken Außenspiegel des anderen geparkten Pkw, einem VW Golf, stößt. Der BMW entfernt sich anschließend vom Unfallort, ohne den Anstoß am VW Golf zu überprüfen; denn hier ist der integrierte Blinker des Außenspiegels beschädigt worden. Eine genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Bei Hinweisen zu dem verursachenden Pkw oder Beobachtungen zu dieser Tat, melden sie sich bitte bei dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063-9010.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell