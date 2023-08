Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sturz vom Dach

Frankenthal (ots)

Am 19.08.2023 feierte ein 28-Jähriger gemeinsam mit seinen Freunden in einer Wohnung in der Industriestraße in Frankenthal. Im Laufe der Feier kletterte der alkoholisierte 28-Jährige über den Balkon auf ein angrenzendes Dach. Durch dieses stürzte er ca. 10 Meter in die Tiefe. Der 28-Jährige wurde aufgrund seiner lebensgefährlichen Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

