POL-PDLU: Unfall unter Alkoholeinfluss verursacht

Speyer (ots) - ~Am 19.08.20223 gegen 22:20 Uhr teilte der Geschädigte einen Einbruch in seine Wohnung in der Straße Zum Schlangenwühl mit. Der Geschädigte befand sich zwei Wochen in Urlaub. In diesem Zeitraum gelang es bislang noch unbekannten Tätern, ein Fenster mit einem Stein einzuwerfen und sich hierdurch Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Die unbekannten Täter entwendeten mehrere Wertgegenstände und Bargeld. Der Gesamtschaden liegt im mittleren vierstelligen ...

mehr