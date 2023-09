Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Handy geraubt- Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte Männer haben am Samstagmorgen (02.09.2023) in der Sophienstraße das Handy eines 19-Jährigen geraubt. Nachdem zwei 18- und 19-Jährige im Leonhardsviertel von einer jungen Frau um Heimweghilfe gebeten wurden, begleiteten die Männer sie und trafen dann gegen 03.40 Uhr in der Sophienstraße auf eine acht- bis zehnköpfige Personengruppe unterschiedlichen Geschlechts, welche die junge Frau offensichtlich kannten. Hierbei trat ein Unbekannter dem 19-Jährigen in den Genitalbereich und entwendete dessen iPhone 14. Als daraufhin der 18-Jährige mit seinem Mobiltelefon über Notruf die Polizei verständigte, trat ihm ein weiterer Unbekannter aus der Gruppe gegen ein Knie und versuchte, ihm das Handy zu entreißen, was jedoch misslang. Danach flüchteten die Personen. Der Täter, der das Handy des 19-Jährigen wegnahm, wird als 22 bis 23 Jahre alt und zirka 185 Zentimeter groß mit schwarzen Haaren beschrieben. Er trug einen Drei-Tage-Bart und war vermutlich mit einem blauen Oberteil bekleidet. Der Unbekannte, der das Mobiltelefon des 18-Jährigen an sich bringen wollte, soll 19 bis 20 Jahre alt und zirka 170 Zentimeter groß sein. Er war mit einer schwarzen Hose sowie einer schwarzen Jacke bekleidet und trug schwarze Schuhe. Die junge Frau, die um Hilfe gebeten hatte, ist zirka 21 Jahre alt, zirka 170 Zentimeter groß mit langen schwarzen Haaren. Sie war mit einer enganliegenden dunkelblauen Jeans sowie einer schwarzen Lederjacke bekleidet und trug weiße Turnschuhe der Marke "Nike". Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

