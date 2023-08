Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Volltrunken mit dem Auto durch Lehe gefahren

Bremerhaven (ots)

In Schlangenlinien befuhr ein Mitsubishi in der Nacht zum heutigen Mittwoch, 23. August, die nördliche Hafenstraße in Bremerhaven-Lehe. Dies sah gegen 1.20 Uhr eine Streifenwagenbesatzung der Polizei und folgte dem Fahrzeug. Als der Mitsubishi dann durch die Straße Am Leher Markt fuhr und entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in die Krumme Straße einbog, kontrollierten die Einsatzkräfte den Fahrer des japanischen Kleinwagens. Dabei stellten sie bei dem 37-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch fest. Als der Mann ausstieg, bemerkten die Polizisten, dass sich dieser nur schwankend auf den Beinen halten konnte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert der absoluten Fahruntüchtigkeit. Auf dem Polizeirevier wurde dem 37-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Seinen Autoschlüssel stellten die Beamten sicher, um weitere Trunkenheitsfahrten zu verhindern. Auch der Führerschein wurde beschlagnahmt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell