POL-S: 21-Jährige sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Freitagabend (01.09.2023) auf der Königstraße eine 21-Jährige sexuell belästigt. Der Mann versuchte gegen 22.15 Uhr zunächst, mit der jungen Frau und ihrer gleichaltrigen Begleiterin in Kontakt zu kommen. Als die beiden sich daraufhin vom Rotebühlplatz die Königstraße abwärts entfernten, verfolgte er sie und fasste einer der beiden auf Höhe des Gebäudes 37 über der Kleidung an die Brust. Nachdem die beiden Frauen dann geflüchtet waren, soll der Unbekannte noch weitere Frauen angesprochen haben. Der Täter soll 175 bis 180 Zentimeter groß, schlank und dunkelhäutig sein sowie kurze schwarze Haare haben. Er war mit einer engen schwarzen Jeans und einem schwarzen T-Shirt bekleidet, trug ein rotes Bandana und führte einen schwarzen Rucksack der Marke "Adidas" mit sich. Zeugen und weitere mögliche Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

