Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 18-Jährige sexuell belästigt - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen -

Stuttgart - Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am frühen Sonntagmorgen (03.09.2023) an der Königstraße im Rahmen der Fahndung einen 28-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der zuvor eine 18-Jährige unsittlich berührt haben soll. Die junge Dame saß mit einer Freundin im Bereich des Herzog-Christoph-Denkmals auf einer Parkbank, als sich der 28-Jährige gegen 02.00 Uhr neben sie setzte und ihr an die Oberschenkel und an den Intimbereich fasste. Der Täter wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell