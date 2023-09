Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zugbegleiter findet Rauschgift

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Zugbegleiter hat am Samstag (02.09.2023) in einem Fernzug einen herrenlosen Koffer festgestellt und darin mutmaßliches Rauschgift gefunden. Nachdem der Zugbegleiter den Koffer kurz vor 06.00 Uhr in einem Zug auf der Fahrt von Frankfurt nach Bregenz entdeckt hatte und den Besitzer nicht ausfindig machen konnte, öffnete er den Koffer. Darin entdeckte er ein Päckchen mit weißem Pulver und alarmierte die Bundespolizei. Die Beamten beschlagnahmten das rund ein Kilogramm schwere Päckchen mit mutmaßlichem Amphetamin und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Zeugen, die Hinweise zum Besitzer des Koffers geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

