Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall davongefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Donnerstagnachmittag (31.08.2023) in der Pillauer Straße ereignet hat. Ein 46-jähriger Mann parkte seinen blauen Smart gegen 14.30 Uhr im Bereich der Hausnummer 4 am Straßenrand. Als er gegen 15.45 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er einen Schaden im Bereich der vorderen Stoßstange fest. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer +4971189903600 zu melden.

