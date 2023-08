Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ford Transit verschwunden

Kaiserslautern (ots)

Nachträglich ist der Polizei ein mutmaßlicher Fahrzeugdiebstahl in der Albert-Schweitzer-Straße gemeldet worden. Der Ford Transit verschwand bereits am vergangenen Freitag (4. August) zwischen 10 und 14 Uhr.

Ein Familienangehöriger brachte die Ermittlungen am Montag ins Rollen. Auf Nachfrage bestätigte anschließend der 81-jährige Nutzer des Transporters, dass er das Fahrzeug am Freitagvormittag in einer Seitenstraße des Krankenhauses abgestellt und zusammen mit seiner Frau das Klinikum aufgesucht hatte. Als sie am Nachmittag zum mutmaßlichen Abstellort zurückkehrten, war der Wagen nicht mehr da. Warum das Paar nicht gleich Anzeige bei der Polizei erstattete, blieb offen.

Um sicherzugehen, dass kein Irrtum hinsichtlich des gewählten Parkplatzes vorliegt, suchte eine Streife alle umliegenden Straßen sowie das nahegelegene Parkhaus ab. Der Ford konnte aber nicht gefunden werden. Recherchen zufolge wurde er auch nicht abgeschleppt.

Das Fahrzeug wurde deshalb zur Fahndung ausgeschrieben. Es handelt sich um einen roten Ford Transit Custom mit DU-Kennzeichen. Zeugen, denen der Transporter am Freitag oder auch danach aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell