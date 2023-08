POL-PPWP: Erpressung nach Video-Chat

Kaiserslautern (ots) - Ein Mann hat am Montagabend im Stadtpark einer Passantin einen Schreck versetzt. Die Frau teilte der Polizei kurz vor 18 Uhr mit, dass sie einen Unbekannten beobachtet habe, wie er ein großes Messer in eine Sporttasche steckte. Plötzlich sei der Mann aufgesprungen und weggerannt. Die alarmierte Polizeistreife traf in der Nähe des Parks einen 31-Jährigen an, auf den die Personenbeschreibung des ...

mehr