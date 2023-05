Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Menden (ots)

Der Polizei wurde heute Nacht kurz nach 0 Uhr eine verdächtige Person gemeldet, die an der Sollingstraße durch die Garten renne und einen Kaninchenstall beschädigt habe. Polizeibeamtinnen entdeckten den stark alkoholisierten und aggressiven Mann auf dem Fußweg zur Bischof-Henninghaus-Straße. Der Unbekannte sollte zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Feststellung seiner Identität in Gewahrsam genommen werden. Er machte eindeutige sexuelle Gesten und beleidigte die Polizistinnen. Als sich ihm eine Beamtin näherte, bekam sie mehrere Schläge ins Gesicht und einen Tritt gegen den Oberkörper. Er zog kurz die Hose runter und begann, an seinem Glied zu manipulieren. Es folgten weitere Beleidigungen. Als der Mann drohend auf die Einsatzkräfte zuging, setzten diese den DEIG (umgangssprachlich auch Taser genannt) ein. So konnten sie ihn überwältigen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Untersuchung ins Krankenhaus. Von dort kam er in den Gewahrsam der Polizei nach Iserlohn. Eine Polizeibeamtin erlitt leichte Verletzungen. Es wurden Anzeigen gefertigt gegen den 16-Jährigen aus Menden wegen Sachbeschädigung, Beleidigung auf sexueller Grundlage, exhibitionistischer Handlungen und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (Cris)

