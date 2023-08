Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vorfahrt missachtet: Autofahrerin leicht verletzt

Kaiserslautern (ots)

An der Kreuzung Rütschhofstraße / Erzhütter Straße hat es am Montagabend gekracht. Eine 41-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der 34-jährige Unfallverursacher missachtete nach derzeitigen Erkenntnissen an der Kreuzung die Vorfahrt der Autofahrerin. Der Mann fuhr auf der Rütschhofstraße stadteinwärts. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision zwischen den beiden Autos, wobei die Frau leicht verletzt wurde. Eine medizinische Versorgung durch den Rettungsdienst war vor Ort nicht erforderlich. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, die Polizei schätzt ihn auf mindestens 3.500 Euro. Die US-Militärpolizei unterstützte bei der Unfallaufnahme. |erf

