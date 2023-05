Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Celle (ots)

Celle - Am heutigen 24.05.2023, gegen 12 Uhr, ist es in der Dörnbergstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 83-jähriger Fahrzeugführer eines Volvo, missachtet die Vorfahrt einer 76-jährigen E-Bike-Fahrerin. Es kommt zum Zusammenstoß und die Fahrradfahrerin stürzt. Bei dem Verkehrsunfall zieht sich die 76-jährige derart schwere Verletzungen zu, dass sie im allgemeinen Krankenhaus Celle notoperiert werden muss. Während dieser Operation verstirbt die Dame. Die Ermittlungen sind aufgenommen und dauern an. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich an die Polizei Celle unter 05141/2770 zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell