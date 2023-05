Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Gestohlenes Wohnmobil mit E-Bikes ist wieder da

Celle (ots)

Celle/Hagen - Bereits am 22.05.23, gegen 23:30 Uhr, ist den Kollegen der Autobahnpolizei in Hagen/NRW ein Wohnmobil mit Hannoveraner Kennzeichen auf der BAB 1 in Fahrtrichtung Köln aufgefallen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Kennzeichen nicht zu dem Fahrzeug gehörten. Ein Kollege recherchierte und ist auf den Presseartikel der Celler Polizei aufmerksam geworden. Wie sich herausstellte, handelte es sich tatsächlich um das Wohnmobil, welches am 19.05.23 auf dem Schützenplatz in Celle entwendet worden ist. Auch die beiden E-Bikes sind noch am Wohnmobil gewesen. Die Eigentümer sind bereits informiert worden und sind überglücklich, dass ihr Wohnmobil wieder da ist. Sie wohnen nur unweit des Antreffungsort. Die weiteren Ermittlungen in NRW und auch hier dauern an.

