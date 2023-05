POL-CE: Brand eines unbewohnten Ferienhaus -Korrektur

Celle (ots) - Celle - Bereits am 19.05.2023, gegen 09:45 Uhr, ist es zu einem Trickdiebstahl in der St.-Ludwig-Kirche gekommen. Die Vorbereitungen eines etwa 35-jährigen Mannes, mit ausländischem Akzent englisch sprechend, begann bereits vorher in der Magnusstraße. Hier hat der Mann einen 82-jährigen Passanten eine 2-Euro-Münze zum Wechseln für den Parkautomaten hingehalten. Da der 82-jährige lediglich eine ...

mehr