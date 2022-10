Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Katalysatoren ausgebaut

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Milse, Brackwede - Am Mittwoch, 26.10.2022, und in der Nacht auf Donnerstag, 27.10.2022, hatten es Fahrzeugteilediebe an der Milser Straße und der Wilhelm-Tielke-Straße auf Katalysatoren abgesehen.

Eine Herforderin hatte am Mittwochmorgen, 07:30 Uhr, ihren grauen Honda auf einem Park and Ride Parkplatz an der Milser Straße abgestellt. Als sie um 13:00 Uhr zum Parkplatz zurückkehrte und mit ihrem Auto losfuhr, bemerkte sie seltsame Motorengeräusche. Diebe hatten diesen Zeitraum genutzt, um den Katalysator abzumontieren.

Ein weiterer Diebstahl ereignete sich in der Nacht auf Donnerstag, zwischen 18:00 Uhr und 07:30 Uhr. Unbekannte bauten den Katalysator an einem grauen Opel Zafira aus, der an der Wilhelm-Thielke-Straße in der Nähe des Südrings stand. Eine Anwohnerin konnte sich erinnern, dass sie zwischen 21:30 Uhr und 22:00 Uhr einen lauten Knall gehört hatte.

Hinweise zu den Katalysatorendiebstählen nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545-0 entgegen.

