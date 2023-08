Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat das Motorrad beschädigt?

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben in der Matzenstraße ein Motorrad beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0631 369-2150.

Der Halter des Motorrads meldete sich am Montag bei der Polizei und gab zu Protokoll, dass seine Maschine am Wochenende in der Zeit zwischen Freitagabend, 18 Uhr, und Samstagmittag, 12.30 Uhr, mutwillig beschädigt worden sei. Das Kennzeichenschild sei absichtlich umgeknickt worden, und am hinteren Reifen sei ein Schaden erkennbar, der durch ein Feuer oder ähnliches entstanden sein müsse.

Eine Befragung in der Nachbarschaft ergab keine Hinweise auf mögliche Verursacher. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben - auch im Umfeld der Matzenstraße - werden gebeten, sich unter der oben angegebenen Nummer bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

