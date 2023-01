Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg - Taschendieb (31) durch Bundespolizisten festgenommen

Düsseldorf (ots)

Die Bundespolizei konnte am Donnerstabend (05. Januar 2023), einen Mann (31) festnehmen, der einer Frau (29), im Düsseldorfer Hauptbahnhof die Taschen mit Inhalt entwendete. Der Tatverdächtige wird einem beschleunigten Verfahren zugeführt und am Folgetag dem Richter vorgestellt.

Die 29-jährige kolumbianische Staatsangehörige ließ für eine Getränkebestellung ihre Taschen unbeaufsichtigt. Genau in diesem Augenblick nutzte der 31-jährige rumänische Staatsangehörige seine Chance und entwendete der Frau ihre Handtaschen mitsamt dem Inhalt. Als die 29-Jährige den Verlust bemerkte, informierte sie die Bundespolizei. Die eingesetzten Beamten fahndeten nach dem Tatverdächtigen. Ermittlungen ergaben, dass der Mann in Richtung Stadtgebiet flüchtete. Eine weitere Streife konnte den Tatverdächtigen vor einem Hotel auf der Ellerstraße anhalten und kontrollieren. Bei einer vor Ort durchgeführten Durchsuchung wurde kein Stehlgut aufgefunden. Der 31-Jährige gab an, hier Urlaub zu machen, im Hotel zu wohnen und die Wertgegenstände im Zimmer zu haben.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwältin wurde das Hotelzimmer durch die eingesetzten Beamten durchsucht. Hierbei konnten vier neu verpackte Parfüms und der entwendete Haarentferner der Frau festgestellt werden. Weitere Utensilien der Frau wurden nicht aufgefunden. Nach rechtlicher Belehrung wurde der 31-Jährige festgenommen und der Dienststelle zugeführt.

Eine erneute Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ergab, dass ein beschleunigtes Verfahren eingeleitet wird und der Verdächtige am Folgetag einem Haftrichter vorgeführt soll.

Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen des Diebstahls eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell