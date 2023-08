POL-PPWP: "Hallo Mama, das ist meine neue Handynummer..."

Kaiserslautern (ots) - Unbekannte Täter haben in der Matzenstraße ein Motorrad beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0631 369-2150. Der Halter des Motorrads meldete sich am Montag bei der Polizei und gab zu Protokoll, dass seine Maschine am Wochenende in der Zeit zwischen Freitagabend, 18 Uhr, und Samstagmittag, 12.30 Uhr, mutwillig beschädigt worden sei. Das ...

