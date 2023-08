Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bei Kontrolle Machete sichergestellt

Kaiserslautern (ots)

Ein Mann hat am Montagabend im Stadtpark einer Passantin einen Schreck versetzt. Die Frau teilte der Polizei kurz vor 18 Uhr mit, dass sie einen Unbekannten beobachtet habe, wie er ein großes Messer in eine Sporttasche steckte. Plötzlich sei der Mann aufgesprungen und weggerannt. Die alarmierte Polizeistreife traf in der Nähe des Parks einen 31-Jährigen an, auf den die Personenbeschreibung des Unbekannten passte. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass er in seiner Tasche eine Machete mitführte. Die Klinge stellten die Polizisten sicher. Den 31-Jährigen erwartet jetzt ein Bußgeldverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell