Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht Salzgitter-Bad von Fr. 21.07.23, 09.00h bis Sa., 22.07.23, 09.00h

PK Salzgitter-Bad (ots)

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Am Freitag, 21.07.2023, gegen 13.00h, wurde in der Windmühlenbergstraße in SZ-Bad ein Pkw im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert. Beim 48-jährigen Fahrzeugführer aus Goslar wurde aufgrund von Anhaltspunkten ein Drogenvortest auf der Dienststelle durchgeführt. Der Test verlief positiv auf THC und Amphetamin. Daraufhin wurde vom Fahrzeugführer im Elisabeth-Krankenhaus in SZ-Bad eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde bis zum Abbau der beeinflussenden Substanzen untersagt.

Verkehrsunfall unter Einfluss von Medikamenten

Am Freitag, 21.07.2023, gegen 13.10h, wurde während eine Verkehrsunfallaufnahme in der Straße Am Feldberg in SZ-Hohenrode, bei einem Unfallbeteiligten ein körperlicher und geistiger Mangel festgestellt. Ein 67-jähriger Mann aus Salzgitter nimmt aus gesundheitlichen Gründen Medikamente(Opiate/Tilidin) ein. Durch den am Unfallort befindlichen Notarzt wird dies als Ursache für den Verkehrsunfall angenommen. Im Rettungswagen wird durch den Notarzt vom Unfallbeteiligten eine Blutprobe entnommen. Ein Alcotest ergab zuvor eine AAK von 0,00 Promille. Der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Der Unfallbeteiligte wird in Anschluss dem Elisabeth-Krankenhaus zugeführt.

Diebstahl von Elektrogeräten

In der Zeit von Mittwoch, 19.07.2023, 16.00h bis Freitag, 21.07.2023, 16.00h werden aus einem unverschlossenen Schuppen in SZ-Beinum drei Motorsägen und ein Freischneider durch bislang unbekannte Täter entwendet. Das Diebesgut hat einen Wert von ca. 770 Euro.

Ehrlicher Finder

Am Freitag, 21.07.2023, 16.30h, beobachtet ein 51-jähriger Mann aus Salzgitter in der Petershagener Straße in SZ-Bad, wie vom Wagendach eines wegfahrenden Pkw eine Bauchtasche auf die Straße fällt. Der Mann übergibt die Fundsache in amtliche Verwahrung. In der Bauchtasche befand sich neben Ausweisdokumenten ein Geldbetrag in Höhe von über 2000 Euro. Die Tasche wurde dem glücklichen Verlierer bereits wieder ausgehändigt.

