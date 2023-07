Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Wolfenbüttel in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 21.07.2023:

Peine (ots)

Do., 20.07.2023, gegen 10:50 Uhr.

Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des städtischen Klinikums Wolfenbüttel

Am Donnerstag, gegen 10:50 Uhr, befuhr die 65-jährige Fahrzeugführerin den Parkplatz des Klinikums in Wolfenbüttel und beabsichtigte dort in eine Parklücke zu fahren. Dabei verwechselte sie das Brems- mit dem Gaspedal, weshalb sie unkontrolliert beschleunigte und ein neben ihr stehenden Pkw touchierte, über einen Bordstein und auf einen weiteren Pkw auffuhr. Dieser wurde durch die Wucht zur Seite geschoben und berührte dabei einen weiteren geparkten Pkw. Im weiteren Verlauf kippte die Verursacherin mit ihrem Fahrzeug auf die Seite und beschädigte im Kippvorgang ein weiteres, geparktes Fahrzeug. Insgesamt waren fünf Fahrzeuge am Unfall beteiligt. Es entstand eine geschätzte Schadenshöhe von ca. 4000 EUR. Es wurde niemand verletzt. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde gegen die Verursacherin eingeleitet.

