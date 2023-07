Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 20.07.2023:

Peine (ots)

Wendeburg | Meierholz | Baustelle des neuen Altenzentrum

Einbruchsdiebstahl

In der Nacht von Dienstag, den 18.07.2023, 18:00 Uhr, auf Mittwoch, den 19.07.2023, 06:00 Uhr, wurde im neuen Seniorenquartier in Wendeburg eingebrochen. Beim Betreten der Baustelle durch die Mitarbeiter konnte festgestellt werden, dass bisher unbekannte Täter das Gebäude sowie verschiedene Lager in Wendeburg gewaltsam aufgebrochen haben. Die Menge an Diebesgut sowie der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

