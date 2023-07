Polizei Salzgitter

Pressemitteilung für den Bereich Salzgitter in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 20.07.2023:

Peine (ots)

19.07.2023 | Salzgitter

Sicherheitsverbund Salzgitter führt Kontrollen durch

In den Abendstunden des 19.07.2023 wurden in Salzgitter-Bad sowie in Salzgitter-Lebenstedt insgesamt drei Shishabars durch Fachleute mehrerer Behörden und Dienststellen eingehend kontrolliert. Im mittlerweile strategisch eingespielten, ganzheitlichen Vorgehen haben neben Polizei und der Stadt Salzgitter auch Kontrolleure des Hauptzollamts, der Steuerfahndung und dem Gewerbeaufsichtsamt Braunschweig an den Überprüfungen teilgenommen, sodass rund 40 Personen an der Aktion beteiligt waren.

Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des illegalen Glücksspiels sowie dem Verstoß gegen das Nichtraucherschutzgesetz eingeleitet. Darüber hinaus gab es diverse baurechtliche Verstöße sowie Ordnungswidrigkeiten gegen das Steuerrecht.

Nachdem die Kontrollen insgesamt friedlich und kooperativ abliefen, waren die Maßnahmen am späten Abend beendet.

Die festgestellten Verstöße werden nun von den jeweils zuständigen Behörden und Fachdienststellen abgearbeitet und verfolgt.

