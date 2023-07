Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Wolfenbüttel in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 19.07.2023:

Peine (ots)

19.07.2023, 07:43 Uhr

Wolfenbüttel, Gebrüder-Welger Straße 3, Fa. Agco-Fendt GmbH

Arbeitsunfall in Maschinenfabrik. Hier: Entstehung gesundheitsgefährdender Gase mit 20 leichtverletzten Personen

Am Vortag wurden durch eine Fremdfirma in einer Halle der Firma Agco-Fendt GmbH Fräsarbeiten im Boden durchgeführt. Durch die in der Vergangenheit in den Boden eingedrungenen Lacke und anderen chemischen Stoffe wurden durch die Fräsarbeiten Gase freigesetzt. Gestern haben sich bereits Mitarbeiter über Übelkeitssymptome beklagt, die jedoch noch nicht im kausalen Zusammenhang mit den gestrigen durchgeführten Fräsarbeiten gebracht wurden. Durch die weiteren Fräsarbeiten am heutigen Morgen meldeten sich unmittelbar weitere Mitarbeiter und klagten über massive Krankheitssymptome. Ein Rettungseinsatz war unerlässlich. Insgesamt wurden 20 Personen leicht verletzt, wovon eine dem städtischen Klinikum Wolfenbüttel zur ambulanten Behandlung zugeführt wurde. Für Personen außerhalb der betroffenen Halle des Werkes bestanden zu keinem Zeitpunkt Gesundheitsgefahren! Die Ermittlungen dauern an.

