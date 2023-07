POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Salzgitter in der Polizeiinspektion Salzgitter / Peine / Wolfenbüttel vom 21.07.2023:

Polizei Salzgitter

Pressemitteilung für den Bereich Salzgitter

Peine

21.07.2023:

Peine (ots)

Mittwoch, 19.07.2023, 23.25 Uhr und Donnerstag, 20.07.2023, 14.00 Uhr

Nördlicher Bereich des Salzgittersees im Bereich Westfalenstraße / Cafe del Lago

Personensuche im Bereich des Salzgittersees nach vermutetem Unglücksfall

Am 19.07.2023, gegen 23:30 Uhr, soll durch einen Spaziergänger beobachtet worden sein, wie eine weiß gekleidete Person von einer im See verankerten Badeinsel bewusstlos in das Wasser geglitten und danach nicht wieder aufgetaucht sei. Eine unmittelbar durchgeführte Absuche durch die Polizei, u. a durch Ausleuchten der Seeoberfläche mittels Signalpistole sowie einer Absuche des Uferbereichs, ergab keine Hinweise auf eine im Wasser befindliche Person. Zeitnah wurde durch die Feuerwehr der Stadt Salzgitter der See mit vier Booten und drei Tauchern weiträumig abgesucht. Die Suche verlief ohne Feststellungen auf eine Person im Wasser.

Am Vormittag des 20.07.2023 wurde seitens der Polizei entschieden, eine erneute Absuche des betroffenen Seebereichs unter Beteiligung der Polizeitaucher sowie eines Sonarbootes durchzuführen. Über mehrere Stunden wurde der Bereich der Badeinsel weiträumig abgesucht. Auch diese Maßnahme führte nicht zum Auffinden einer Person. Aufgrund der um 23:30 Uhr bestehenden Sichtverhältnisse vom Ufer zur Badeinsel, dem Mangel an Hinweisen auf eine zu diesem Zeitpunkt vermissten oder suizid gefährdeten Person und der Tatsache, dass keinerlei Kleidungsstücke oder andere persönliche Gegenstände am Uferbereich oder auf der Schwimmplattform gefunden wurden, kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Zeuge sich bei seinen Feststellungen geirrt haben könnte.

