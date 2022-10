Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim (A 7) - Unfallflucht nach Fahrstreifenwechsel

Ulm (ots)

Am Montag, gegen 18.45 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall zu dem die Polizei Zeugen sucht. Ein 66-jähriger PKW-Lenker befuhr den linken von zwei Fahrstreifen der A 7 in Richtung Kempten. Der Lenker gab an, dass ein weißer PKW mit roten Kennzeichen unmittelbar vor ihm den Fahrstreifen gewechselt hat. Beim Ausweichmanöver geriet der PKW ins Schleudern und prallte gegen die Mittelschutzplanken. Der PKW wurde von dort abgewiesen und kam auf der rechten Fahrspur zum Stehen. Der weiße PKW fuhr ohne anzuhalten weiter.

Die Mittelschutzplanke wurde durch den Aufprall massiv geschädigt, so dass Leitplankenteile auf die Richtungsfahrbahn Würzburg geworfen wurden. Dort überfuhr ein 42-jähriger PKW-Lenker die Trümmer. Dessen PKW wurde dadurch auch beschädigt. Der 66-jährige PKW-Lenker wurde schwer verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 25 000 Euro geschätzt. Die Richtungsfahrbahn Kempten musste für zwei Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehrsdienst Heidenheim (07321/97520) hat die Sachbearbeitung übernommen und sucht Zeugen die Angaben zum flüchtigen PKW machen können.

PS.: Entgegen der ersten Meldungen hat KEIN PKW die Leitplanken durchbrochen

