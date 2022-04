POL-MFR: (517) Pkw-Diebstahl - Die Polizei sucht Zeugen

Lauf an der Pegnitz (ots) - In der vergangenen Nacht (23./24.04.2022) brach aus noch ungeklärter Ursache in der Bücherei in Schnaittach ein Feuer aus. Verletzt wurde zum Glück niemand. Kurz nach Mitternacht verständigte ein Zeuge Polizei und Feuerwehr, nachdem er seinen Aussagen nach einen Knall gehört habe und dann das Feuer im Dachstuhl der Bücherei am Marktplatz bemerkt habe. Freiwillige Feuerwehren aus ...

