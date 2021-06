Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall zwei verletzten Personen - Pressemeldung Nr. 2

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwei verletzte Beteiligte und erheblicher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen auf der L 612 zwischen Wiesloch und Dielheim. Eine 63-jährige Frau war gegen 10,.30 Uhr mit ihrem Renault auf der L 612 von Wiesloch in Richtung Dielheim unterwegs. Etwa auf halber Strecke geriet sie aus bislang unklarer Ursache nach links in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einer in Gegenrichtung fahrenden 54-jährigen Mercedes-Fahrerin zusammen. Beide Fahrzeuge schleuderten in eine angrenzende Wiese und kamen noch nach rund 15 Metern zum Stehen.

Die Fahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Auch die 54-jährige Mercedes-Fahrerin erlitt Verletzungen und wurde zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Über Art und Schwere ihrer Verletzungen liegen keine weiteren Informationen vor.

Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten zunächst aus der Wiese gezogen werden, anschließend wurden sie abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf fast 40.000 Euro geschätzt.

Die Abschlepp- und Aufräumarbeiten dauern derzeit noch an. Die Fahrbahn bleibt bis zum Abschluss der Fahrbahnreinigung in beide Richtungen voll gesperrt.

