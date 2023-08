Polizei Düren

POL-DN: Mehrere Verletzte in Schule

Düren (ots)

Am Montagmittag verletzten sich mehrere Schüler und Lehrer in einer Schule in Mariaweiler leicht, als der Stoff "Naphtalin" aus einer Mottenkugel freigesetzt wurde.

Ein minderjähriger Schüler führte die Mottenkugeln in seinem Schulrucksack mit. Eine der Kugeln gelangte auf den Fußboden der Schulklasse und wurde unabsichtlich durch einen weiteren Schüler zertreten. Der freigesetzte Wirkstoff, gelangte in die Luft und verursachte bei zwölf minderjährigen Schülern im Alter von neun bis dreizehn Jahren, sowie bei vier Lehrkräften Kopfschmerzen, Halsschmerzen und Übelkeit. Alle Verletzten wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst war mit einem Großaufgebot an der Einsatzstelle

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell