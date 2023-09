Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Senioren nach Verkehrsunfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Zwei Schwerverletzte sowie mehrere Tausend Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagnachmittag (02.09.2023) in der Büsnauer Straße ereignet hat. Ein 37 Jahre alter Mann fuhr gegen 14.30 Uhr mit seinem Hyundai von einem Supermarktparkplatz nach links in die Büsnauer Straße heraus in Richtung Büsnau. Hierbei erfasste er zwei Senioren im Alter von 83 und 86 Jahren, die in diesem Moment die Fahrbahn auf Höhe der dortigen Bushaltestelle Lauchhau in Richtung des Supermarktes überquerten. Alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um die zwei Schwerverletzten und brachten den 83-jährigen Mann sowie die 86-jährige Frau zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 mit den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei in Verbindung zu setzen.

