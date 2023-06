Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brennendes Kleinkraftrad

Rodalben (ots)

Am 09.06.2023 um 23:51 Uhr wird ein brennender Roller in Rodalben auf der Zufahrt vom Minigolfplatz gemeldet, welcher durch die Feuerwehr gelöscht wird. Ermittlungen zu den Tatumständen dauern an. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

