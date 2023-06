Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Vinningen (ots)

Der Fahrer eines PKW befuhr am 09.06.2023 um 22:25 Uhr die Pirmasenser Straße in Vinningen von der Vinninger Kreuzung kommend in Richtung Ortsausgang und kollidierte zwischen dem Anwesen 24 und 26 mit einem Baum. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Baum wurde samt Metallstützen entwurzelt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

