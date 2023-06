Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl aus einem PKW auf dem Lidl-Parkplatz

Rodalben (ots)

Am 09.06.2023 um 10:30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter aus einem orange-metallic-farbenen Ford Fiesta eine auf dem Beifahrersitz liegende Handtasche. Die Geschädigte räumte zum Tatzeitpunkt auf dem Lidl-Parkplatz in Rodalben ihre Einkäufe in den Kofferraum. Der Geschädigten ist ein Schaden von etwa 200 Euro entstanden. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

