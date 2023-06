Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Zweibrücken (ots)

In der Nacht von Donnerstag den 08.06.2023, 18:00 Uhr, auf Freitag den 09.06.2023, 08:00 Uhr, kam es in der Lothringer Straße in Zweibrücken zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Ein dort geparkter, schwarzer Chrysler Dodge wurde auf der Beifahrerseite durch einen bisher unbekannten Täter mittels spitzem Gegenstand zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000EUR.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Sachbeschädigung. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell