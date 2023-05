LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen

Gotha (ots) - In der Zeit zwischen dem 08. Mai, 13.00 Uhr und gestern, 09.30 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen einen in der Jenzschstraße geparkten Mazda CX 5. Das Beutegut in der Farbe Grau hat einen Wert von ungefähr 20.000 Euro. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0118855/2023) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

