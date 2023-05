PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldung PD Main-Taunus Samstag 06.05.2023 bis Sonntag, 07.05.2023

Hofheim (ots)

Bad Soden - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 05.05.2023, in der Zeit zwischen 11 und 12 Uhr, kam es in der Alleestraße in Bad Soden zu einer Verkehrsunfallflucht. Auf einem Parkplatz wurde ein dort geparkter brauner BMW, vermutlich beim Ausparken, durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Dabei entstand an dem BMW ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro, in Form von Kratzern am hinteren Radkasten auf der rechten Seite. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unerkannt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei in Eschborn unter der Rufnummer 06190 96950 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Bad Soden - Trunkenheitsfahrt

Am Samstagabend, um 18:05 Uhr, fiel einer Streife der Polizei Eschborn, in Bad Soden, in der Königsteiner Straße, ein blauer VW Golf durch unsichere Fahrweise auf. Bei der Fahrzeugkontrolle stellte sich heraus, dass der 57-jährige Fahrzeugführer aus Bad Soden unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert über 2 Promille. Zudem war der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Hochheim - Gefährliche Körperverletzung

Am Freitagmittag kam es in Hochheim, Breslauer Straße, in der Buslinie 809, zu einer Körperverletzung mittels eines Elektroschockers. Ein unbekannter, ca. 15 Jahre alter Jugendlicher, hält dem 12-jährigen Geschädigten aus Hochheim, unvermittelt einen Elektroschocker an den Handrücken. Der Geschädigte trägt davon eine Wunde am Handrücken davon. Der unbekannte Jugendliche trug ein blaues T-Shirt, blaue Hose, schwarze Nike-Schuhe und eine silberne Halskette. Hinweise bitte an die Polizei in Flörsheim unter der Rufnummer 06145 54760, oder jede andere Polizeidienststelle.

Flörsheim - Sachbeschädigung an Pkw

Im Zeitraum von Freitag, 05.05.2023, 20:00 Uhr bis Samstag, 06.05.2023, 09:30 Uhr, wurde in Flörsheim, in der Wilhelm-Dienst-Straße, ein schwarzer Opel Corsa beschädigt. Unbekannte Täter zerkratzten den Opel auf der hinteren Beifahrerseite mit einem unbekannten Gegenstand. Zeugen für die Sachbeschädigung sind nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizei in Flörsheim unter der Rufnummer 06145 54760, oder jede andere Polizeidienststelle.

Hofheim - Sachbeschädigung und Körperverletzung Am Sonntagmorgen, um 06:15 Uhr, wurde der Polizei Hofheim ein Randalierer in einem Pub in der Homburger Straße gemeldet. Dieser hätte im Toilettenbereich Einrichtungsgegenstände von der Wand gerissen und im Außenbereich unkontrolliert auf Blumenkästen und Geländer eingeschlagen. Dabei hätte ein weiblicher Gast auch einen ungezielten Schlag im Bauchbereich abbekommen. Durch mehrere Streifen konnte der Randalierer angetroffen und die Situation unter Kontrolle gebracht werden. Der 33-jährige Hofheimer war stark alkoholisiert. Nach Aufnahme des Sachverhaltes leistete er einem Platzverweis nicht Folge, sondern schlug wieder auf Gegenstände ein, so dass er in Gewahrsam genommen werden musste.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell