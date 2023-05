PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Büro-Container angegangen +++ Einbrecher entwenden Fahrräder

Hofheim (ots)

1. Versuchter Einbruch in Büro-Container Eppstein-Niederjosbach, Bezirksstraße

Freitag, 05.05.2023, 23:20 Uhr

(th) Am vergangenen Freitagabend gegen 23:20 Uhr wurde ein Büro-Container auf dem Grundstück einer Dienstleistungsfirma in der Bezirksstraße in Eppstein angegangen. Ersten Ermittlungen nach versuchte der unbekannte Täter diesen im Bereich der Eingangstür aufzubrechen. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500EUR. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079 - 0.

2. Einbruch in Fahrradkeller und Fahrradgarage Hattersheim am Main, An der Ölmühle

Freitag, 05.05.2023, 17:00 Uhr bis Samstag, 06.05.2023, 09:00 Uhr

(th) Von Freitag auf Samstag wurden in Hattersheim sowohl ein Fahrradkeller, als auch eine Fahrradgarage, Ziel von vermeintlichen Fahrraddieben. In einer Tiefgarage in der Straße An der Ölmühle hebelten unbekannte Täter die Tür zum Fahrradkeller auf und verschafften sich so unberechtigten Zugang. Ob die Täter hieraus Fahrräder entwendet haben, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen.

In einem weiteren Fall überwunden unbekannten Täter den Schließmechanismus einer Fahrradgarage und entwendeten hieraus ein schwarzes 28" Pedelec des Herstellers Canyon.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079 - 0 zu melden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell