PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Schwerer Verkehrsunfall in Hofheim a.T. +++

Hofheim (ots)

Schwerer Verkehrsunfall in Hofheimer Innenstadt

Ereignisort: 65719 Hofheim am Taunus, Lorsbacher Straße

Ereigniszeit: Donnerstag, 04.05.2023, gegen 22:20 Uhr

In der Lorsbacher Straße in Hofheim am Taunus kam es am späten Donnerstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei befuhr ein 1er BMW die Lorsbacher Straße in Fahrtrichtung der Hofheimer Innenstadt.

Nach ersten Erkenntnissen verlor der 30-jährige Fahrzeugführer aufgrund mutmaßlich zu hoher Geschwindigkeit die Fahrzeugkontrolle. In Folge dessen stieß der BMW mit einem geparkten Personenkraftwagen sowie einem Verkehrszeichen und Zaun zusammen.

Der Fahrer sowie der Beifahrer wurden schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Zur Klärung des Verkehrsunfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Pressemeldung gefertigt: KvD Main-Taunus, PHK Mohr

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell