POL-S: Passant gestoßen und ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Unbekannter hat am Dienstag (05.09.2023) einen 52 Jahre alten Mann in der Leonhardstraße ausgeraubt. Der 52-Jährige verließ gegen 03.00 Uhr ein Etablissement an der Leonhardstraße und lief in Richtung der Stadtbahnhaltestelle Rathaus, als ihn der Unbekannte ansprach. Am Treppenabgang zur Unterführung versetzte der Täter ihm dann einen Stoß, griff in dessen Hosentasche und raubte ihm die Geldbörse, in welcher sich eine kleine Menge Bargeld befand. Nachdem der 52-Jährige erfolglos versuchte, den Dieb festzuhalten, rannte dieser mit dem erbeuteten Bargeld in Richtung Josef-Hirn-Platz davon. Bei dem Täter handelt es sich um einen etwa 30 Jahre alten und 180 bis 185 Zentimeter großen Mann. Er trug ein rosa T-Shirt und eine dunkle Hose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

