POL-S: Bei Einbruchsversuch gestört und geflüchtet- Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag (05.09.2023) in eine Vereinshütte an der Talstraße eingebrochen. Die Täter schlugen zwischen Montagabend, 20.30 Uhr und Dienstagmorgen, 09.00 Uhr eine Fensterscheibe ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. Sie stahlen Bargeld in Höhe von etwa 50 Euro und flüchteten unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 6 ...

